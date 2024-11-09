四日市競輪の開設73周年記念「泗水杯争奪戦」（G3）は3日目を迎える。注目は12Rだ。ラインができる自力は伊藤、鈴木、中野で三谷と佐々木は単騎に。本命は中野慎詞。二次予選は佐藤に差されたが仕掛けの迫力はワールドクラスのもの。ここも豪快に仕掛け切る。佐藤がG前迫る＜7＞＝＜1＞が軸。2次予選で捲りを決めた佐々木が好調。単騎で脚をためて伸び切る。さばき確かな三谷が好位をキープして迫る。地元の伊藤も気迫の運びを