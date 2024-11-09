気象庁は、鹿児島県に大雨特別警報を出したことを受けて緊急の会見を開き、「ただちに身の安全を確保してほしい」と呼び掛けました。気象庁は9日午前2時40分、鹿児島県の与論町に大雨特別警報を発表しました。午前3時40分から緊急の会見を開き、低い土地の浸水や川の増水に加え、土砂災害に厳重な警戒をするよう呼び掛けました。また、避難所への移動が危険な場合は、崖から離れて、建物の中でも少しでも高い場所に移動し