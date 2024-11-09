舞台「Endless SHOCK」の公開ゲネプロ及び開幕記念会見が8日、東京都内で行われ、出演者の堂本光一、上田竜也、福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介、前田美波里ほかが登場した。堂本が作・構成・演出・主演を務める本作は、エンターテイナーのコウイチと、そのカンパニーが運命を駆け抜ける姿を描くミュージカル。2000年に初演を務めて以来、毎年上演され、堂本が国内ミュージカル単独主演記録を更新し続けてきたが、東京