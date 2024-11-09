「KinKiKids」堂本光一（45）が8日、東京・帝国劇場で、今年で閉幕するミュージカル「Endless SHOCK」の“最後の初日”を迎えた。この記事の写真を見る同作は2000年の初演から24年間、毎年上演されてきた人気作。現・帝劇が建て替えられるため、今年は同ミュージカルもラストイヤーとなり、4〜5月を帝劇、7〜8月は大阪、9月に福岡で上演し、8日から再び帝劇に戻り、29日には大千秋楽を迎える。初日公演の前には、開幕記念会見も