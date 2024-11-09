「KinKiKids」堂本光一（45）が主演を務めるミュージカル「Endless SHOCK」が8日、東京・帝国劇場で、“最後の初日”を迎えた。この記事の写真を見る同作は2000年の初演から24年間、毎年上演されてきた人気作。今年は現・帝劇の建て替えのため、同ミュージカルもラストイヤー。4〜5月を帝劇、7〜8月は大阪、9月に福岡で上演し、8日から再び帝劇に戻り、29日には大千秋楽を迎える。オーナー役で長年、同作に出演してきた女優の前