堂本光一さんが主演を務める「Endless SHOCK」のファイナル公演が8日、東京・帝国劇場で開幕しました。初日を前に、行われたゲネプロでは開幕を記念して会見が行われました。【写真を見る】【堂本光一】”SHOCK”ファイナル公演が帝劇でついに開幕「もっと良くしていこうって千秋楽までやっていく」2000年11月の初演で、帝劇史上最年少座長として、当時21歳だった堂本光一さんが帝劇初出演・初主演を務めて以来、毎年上演を続け