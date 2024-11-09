ジュニア「SpeciaL」の松尾龍と「Go！Go！kids」の松浦銀志が8日、東京・帝国劇場でKinKiKidsの堂本光一の主演舞台「EndlessSHOCK」の初日を迎えた。松浦は体調不良となった尾崎龍星に代わっての出演。作品への出演を「本当にうれしいです。去年見に来たときに同期の阿達慶が出ていて、凄いなと思っていた。まさか出られるとは」と喜んだ。その松浦を指導していたのが、松尾。光一は「振り付けなどいろんな事で銀志の面