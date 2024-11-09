29日の千秋楽をもって作品の幕を閉じるKinKiKidsの堂本光一（45）の主演舞台「EndlessSHOCK」が8日、東京・帝国劇場で初日を迎えた。開演前には公開稽古を実施。冒頭では「2000年に始まった『Endless…』もいよいよラストの帝劇公演となりました」とあいさつし“最後”のスタートを切った。2000年11月の初演以来、毎年上演し続けてきた人気ミュージカルが、1月に突然の終幕を発表してから約10カ月。今年は歴代最多の5カ月