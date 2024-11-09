【記者の目】「事実無根なので闘いまーす」。活動休止が発表された今年1月8日、松本はSNSにこう書き込んだ。だが、最後まで戦うのではなく、訴訟の取り下げというあっけない形で終結。法廷で真実が明らかにされることはなかった。松本は最後まで自らの口で説明することはなかった。活動休止の際、フジテレビ「ワイドナショー」で説明するとしたが、周囲からストップがかかり白紙に。訴訟開始後にも会見を開こうとする動きが水