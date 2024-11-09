「ダウンタウン」松本人志の訴訟終結に、浜田雅功（61）は相方の決断に賛同しつつ、全力でバックアップする意向だ。関係者によると「これまでも浜田さんは、松本さんが決めたことを尊重してきました。今後の心配はあるでしょうが、松本さんが復帰した後に、何とかうまく着地できるようコンビでの活動に力を入れていくと思います」と明かした。松本の活動休止発表後も連絡を取り合い、話し合いを続けてきた2人。関係者によると