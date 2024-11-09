オリックスがソフトバンクから国内ＦＡ権を行使した石川柊太投手（３２）の調査に乗り出すことが８日、分かった。先発陣の強化を視野に入れ、通算で５６勝を挙げている石川に注目。交渉解禁に備え、ベストな態勢を整えていく方針だ。昨年までの３連覇から５位に沈み、先発陣では宮城や曽谷、エスピノーザの７勝が最多だった。チーム防御率はリーグ２位の２・８２と安定していたが、結果的に一人も規定投球回をクリアできなかっ