KinKi Kidsの堂本光一が8日、東京・帝国劇場で光一が主演するミュージカル『Endless SHOCK』のゲネプロと取材会を開いた。【写真】バキバキの肉体×“ド派手”なタトゥーを見せる上田竜也2000年11月の初演で、帝劇史上最年少座長として光一が当時21歳で帝劇初出演・初主演を務めて以来、毎年上演し続け、全日程即日完売を毎公演積み重ねてきた『SHOCK』シリーズ。『SHOCK』は、“Show Must Go On！”という言葉の意味を問い続