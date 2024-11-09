堂本光一（45）の主演ミュージカル「EndlessSHOCK」のファイナル公演が8日、東京・帝国劇場で幕を開けた。21歳だった00年11月から主演し、今では脚本・演出も手がける名作の締めくくりへ−。最後の花道へと歩き出した。◇◇◇00年の上演から24年。帝劇の象徴であり、光一の代名詞の一作がついにクロージングの時を迎える。1月の制作発表会見で今年限りでの終幕を発表。4〜5月は東京、7〜8月に大阪、9月の福岡