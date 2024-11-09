気象庁は9日午前2時40分、線状降水帯の発生による猛烈な雨が降っているとして、鹿児島県与論町に大雨特別警報を発表した。気象庁は「これまでに経験したことのないような大雨となっており、何らかの災害がすでに発生している可能性が高い」として、最大級の警戒を呼びかけている。道路が冠水し、立ち往生した軽乗用車。運転者は逃れて無事だった=2024年11月8日午後4時ごろ、鹿児島県与論町那間、同町役場提供鹿児島県は与論町