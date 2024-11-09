気象庁は、9日午前3時5分に「記録的短時間大雨情報」を沖縄本島地方へ発表しました。午前3時までの1時間に、名護市東部付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼9日午前3時までの1時間雨量・名護市東部付近約110ミリ▼9日午前2時30分までの1時間雨量・東村付近120ミリ以上▼9日午前2時50分までの1時間雨量・東村付近約110ミリ▼9日午前1