ＮＹ他市場２時台米10年債4.3%台回復 NY株式8日（NY時間13:05） ダウ平均43961.26（+231.92+0.53%） ナスダック19260.96（-8.50-0.04%） CME日経平均先物39210（大証終比：-290-0.74%） 欧州株式8日GMT17:05 英FT100 8072.39（-68.35-0.84%） 独DAX 19215.48（-147.04-0.76%） 仏CAC40 7338.67（-86.93-1.17%） 米国債利回り（NY時間13:05） 2年債 4.231（+0.032） 10年