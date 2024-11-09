看護師による入院患者への暴行事件があった東京・八王子市の精神科病院をめぐり、市民団体が市議会に対し、病院の指定医療機関の取り消しを求める考えを示しました。看護師が入院患者に暴行する事件が起きた八王子市の精神科病院、旧・滝山病院（現・希望の丘八王子病院）をめぐって、現在も入院する患者の転院や退院を支援する市民団体が8日、八王子市役所で会見を開きました。団体は旧滝山病院が現在、生活保護受給者が受診する