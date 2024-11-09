9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比380円安の3万9120円と急落。日経平均株価の現物終値3万9500.37円に対しては380.37円安。出来高は8232枚となっている。 TOPIX先物期近は2720ポイントと前日比25ポイント安、TOPIXの現物終値比は22.15ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39120