ＮＹ他市場１時台ダウ平均しっかり NY株式8日（NY時間12:02） ダウ平均44003.51（+274.17+0.63%） ナスダック19242.99（-26.47-0.14%） CME日経平均先物39190（大証終比：-310-0.79%） 欧州株式8日GMT16:02 英FT100 8070.69（-70.05-0.86%） 独DAX 19210.69（-151.83-0.78%） 仏CAC40 7342.14（-83.46-1.12%） 米国債利回り（NY時間12:02） 2年債 4.216（+0.017） 10年債