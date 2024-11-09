気象庁は、9日午前1時27分に「記録的短時間大雨情報」を沖縄本島地方へ発表しました。午前1時20分までの1時間に、東村付近で約１２０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼9日午前1時20分までの1時間雨量・東村付近約120ミリ▼9日午前1時10分までの1時間雨量・名護市西部付近約120ミリ・大宜味村付近約110ミリ▼9日午前0時40分までの1時間雨量・国頭