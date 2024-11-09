今年の世界の平均気温が観測史上、最も高くなることがほぼ確実になったと、EU＝ヨーロッパ連合の気象情報機関が7日、発表しました。EUの気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」によりますと、先月までのデータをもとに、今年の世界の平均気温を算出すると、観測史上、最も高くなることがほぼ確実になったということです。温暖化対策をめぐる国際ルール「パリ協定」では、産業革命以前からの気温上昇を1.5度以内に抑える目標