全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が自身のSNSで「ロッテの佐々木に関する決定は今後数日以内に発表される予定」と伝えた。佐々木はロッテからポスティングシステムでメジャー挑戦する可能性があり、同記者は「複数の（メジャー球団の）幹部は、早ければ今週中にもそうなる可能性があると考えている」とつづった。有力候補とされるドジャース以外にもパドレス、メッツなどが関心を示している。