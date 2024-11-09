知名町大雨（土砂災害）洪水警報、雷強風波浪注意報与論町大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷強風波浪注意報和泊町大雨（土砂災害）洪水警報、雷強風波浪洪水注意報徳之島町雷強風波浪注意報天城町雷強風波浪注意報伊仙町雷強風波浪注意報奄美地方北部全域雷波浪注意報奄美地方十島村全域波浪注意報奄美地方では、９日夜遅くまで土砂災害に、９日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。