中国外交部、フィリピン海域法を非難「領土主権の重大な侵害」中国外交部。（北京＝新華社記者/李賀）【新華社北京11月8日】中国外交部は8日、フィリピンが「海域法」と「群島航路法」を成立させたことを受け声明を発表し、中国の領土主権と海洋権益への重大な侵害であり、強く非難し、断固反対するとした。声明の全文は次の通り。一、フィリピンの「海域法」は、中国の黄岩島と南沙群島の大部分の島礁および関連海域を不法