気象台は、午前1時13分に、洪水警報を名護市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・名護市に発表本島北部では、9日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、9日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■名護市□大雨警報・土砂災害9日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間9日朝□洪水警報【発表】9日夕方にかけて警戒■国頭村□大雨警報・土砂災害9