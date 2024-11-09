神奈川・横浜市の住宅で現金などが奪われ、高齢男性が暴行を受け死亡した事件で「強盗殺人」容疑で逮捕された実行役の男について、横浜地検は「強盗致死」などの罪で起訴しました。宝田真月被告（22）は10月15日、仲間らと横浜市青葉区の住宅に侵入し、後藤寛治さん（75）に暴行を加え死亡させ、現金20万円などを奪った罪で8日に起訴されました。宝田被告はこれまでの調べで「自分はやっていない」という趣旨の供述をしているとい