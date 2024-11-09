Huseyin HayatseverTuvan Gumrukcu[アンカラ ８日 ロイター] - トルコのエルドアン大統領は米大統領選で再選されたトランプ前大統領にトルコを訪問するよう招待したと明らかにした上で、緊張状態にある米国との関係改善に期待を示した。エルドアン氏は記者団に対し、トランプ氏の訪問で２国間関係が強化され、トランプ氏の１期目（２０１７─２１年）とは「異なる」関係の構築につながることを望んでいると語った。また、ト