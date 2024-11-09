10月に首相官邸などが襲撃された事件で、警視庁公安部は、自民党本部前で警察官に火炎瓶を投げつけた疑いで49歳の男を再逮捕しました。臼田敦伸容疑者（49）は10月19日、東京・千代田区の自民党本部前で、警備中の機動隊員6人に向かって火炎瓶5本を投げつけた殺人未遂などの疑いで再逮捕されました。臼田容疑者は、自民党での犯行直後に首相官邸でも発煙筒を投げ込んでいます。また、臼田容疑者は火炎瓶を作るために使ったガラス瓶