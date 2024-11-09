9日、沖縄本島北部に続いて奄美地方にも「顕著な大雨に関する情報」が発表されました。沖縄本島や奄美地方では「線状降水帯」によって、猛烈な雨や非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。沖縄本島北部地方、奄美地方で「線状降水帯」による猛烈な雨や非常に激しい雨9日、沖縄本島北部に続いて奄美地方にも「顕著な大雨に関する情報」が発表され