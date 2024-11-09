気象庁気象庁は9日未明、沖縄本島北部と鹿児島・奄美で線状降水帯が発生したと発表した。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水の危険度が急激に高まっているとして、厳重な警戒を呼びかけた。気象レーダーによる解析では、沖縄県東村と国頭村、鹿児島県与論町の付近でそれぞれ1時間に約120ミリの猛烈な雨が降ったとみられる。気象庁によると、沖縄や奄美では9日にかけ、気圧の谷や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、