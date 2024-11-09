佐々江賢一郎・元駐米大使と防衛省防衛研究所の兵頭慎治研究幹事、慶応大の細谷雄一教授が８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米大統領選で勝利したドナルド・トランプ前大統領による次期政権の外交について議論した。佐々江氏は、トランプ氏がロシアとウクライナの双方に妥協を促すとの見方を示し、新政権発足直後から「（戦争を終わらせる）出口戦略を首脳レベルで持ちかけるのかが焦点だ」と述べた。細谷氏は、「