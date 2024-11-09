カールツァイスは、「j-dec 2024 日本ダイカスト会議・展示会」に出展します。 カールツァイス「j-dec 2024 日本ダイカスト会議・展示会」  開催日時：2024年11月14日(木)〜11月16日(土) 10:00〜17:00会場：パシフィコ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい)アクセス：みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩約5分入場料：無料(事前登録制)主催：一般社団法人日本ダイカスト協会公式サイト：j-de