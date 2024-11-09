ビーディーエスは、昨年大好評を博したバイクイベント「第4回 BDSバイクセンサー秋の祭典」を2024年11月16日(土)に「BDS柏の杜会場」にて開催します。 第4回 BDSバイクセンサー秋の祭典  開催日：2024年11月16日(土)開催場所：BDS柏の杜会場所在地：千葉県柏市金山770開催時間：9:30〜15:30※最終受付14:30参加料：無料受付方法：当日受付も可能ですが、事前エントリーを済ませておくとスムー