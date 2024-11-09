雲鶴堂は、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2024」や「TOKYO outside Festival 2024」にて先行展示を実施していた、機能性Tシャツ『爽楽 -sara-』の先行予約販売をMakuakeにて開始予定です。 雲鶴堂『爽楽 -sara-』 雲鶴堂は、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2024」や「TOKYO outside Festival 2024」にて先行展示を実施していた、機能性Tシャツ『爽楽 -sara-』の先行予約販売をMakuakeにて開始予定。■商品の特徴＊新素材「単導」とは中国