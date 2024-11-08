[caption id="attachment_1240253" align="aligncenter" width="600"] リニューアル後イメージ[/caption]長野県と新潟県でジュエリーショップを運営している一真堂は、長野市にある「ブルージュ一真堂」の「ラザール ダイヤモンド」コーナーをリニューアルオープンした。甲信越地方最大級のセレクトショップ一真堂は、世界で最も美しいダイヤモンドと称される「ラザール ダイヤモンド」をはじめ、国内外の正統派ブランドを厳選。45