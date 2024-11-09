【R35 NISSAN GT-R NISMO Special edition 2022 バイブラントレッド】 メーカー：アオシマ 2024年10月30日発売 価格：3,740円 スケール：1/24 全長：195mm アオシマが発売したプラモデル「R35 NISSAN GT-R NISMO Special edition 2022 バイブラントレッド(以下、GT-R NISMO