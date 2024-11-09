【Illustrator Collection Figure 『年上彼女』illustration by おしおしお】 2025年9月 発売予定 価格：36,300円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 DMM Factoryより、2025年9月に発売される1/6スケールフィギュア「Illustrator Collection Figure 『年上彼女』illustration by おしおしお」。こちらは、pixivとDMM Factoryの共同