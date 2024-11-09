2018年11月9日、ニコニコ動画に投稿された『ねぇ、どろどろさん - 鏡音リン MV』が、本日2024年11月9日で投稿から6周年を迎えました！再生数は累計3,310,412回に達し、動画につけられたコメント数は3,193件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿■投稿者の関連動画『【IA】踊れオーケストラ【オリジナル曲】』﻿﻿『アブソリュート - 鏡音リン MV』﻿﻿﻿■関連リンク・『ねぇ、ど