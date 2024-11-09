小林製薬は８日、２０２４年１２月期連結決算の業績予想を下方修正すると発表した。最終利益は８月時点の予想から１４億円少ない１０７億円（前期２０３億円）となる。「紅麹（べにこうじ）」成分入りのサプリメントによる健康被害問題を受け、製品回収や補償費用として２２億円の特別損失を追加計上したためで、一連の問題を巡る特別損失は計１０１億円となる。サプリ摂取との関連が疑われる死者は１２５人（３日時点）で、こ