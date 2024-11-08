ダウ、ナスダックとも小幅ながらプラス圏スタート=米国株オープン NY株式8日（NY時間10:33） ダウ平均43814.45（+85.11+0.19%） ナスダック19290.90（+21.44+0.11%） CME日経平均先物39210（大証終比：-290-0.74%）