ドイツ政府は連日の一角である自由民主党のリントナー財務相（自由民主党党首）を解任、自由民主党が連立から外れることで、少数与党となった。これを受けて総選挙時期を前倒しにする可能性が出てきている。 同国シュルツ首相は総選挙の時期について協議する用意があると発言した。 USJDPY 152.68