11月4日～8日掲載分 11月4日より8日までの5日間に発売され、記事化を行なったコミックス最新刊の情報などをまとめて紹介する。 今週は、11月8日に約6カ月ぶりの刊行となるマンガ「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」の16巻が登場。「週刊少年チャンピオン」にて約18年連載された“正統続編”が完結し、本巻がコミックス最終巻となる。同日、桜井のりお氏の青春ラブコメディ「僕の心のヤバイ