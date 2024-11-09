2024年11月5日、香港メディアの香港01に、「ホラー漫画界永遠の巨匠・楳図かずおさん、名作『漂流教室』の人間の光と闇」と題する記事が掲載された。記事はまず、「日本の著名な『ホラー漫画の巨匠』であり、『漂流教室』の作者として知られる楳図かずおさんが、先月28日に88歳で亡くなったことを小学館が発表した。報道によれば、楳図さんは胃がんを患っていたとのことで、この訃報に多くの人が悲しみを感じている。楳図さんのホ