9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比350円安の3万9150円と急落。日経平均株価の現物終値3万9500.37円に対しては350.37円安。出来高は6634枚となっている。 TOPIX先物期近は2723.5ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.65ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3915