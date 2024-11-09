◆11月9日生まれの著名人◆佐川満男（39年＝歌手）梅沢富美男（50年＝俳優）石田えり（60年＝女優）加瀬亮（74年＝俳優）松蔭寺太勇（83年＝ぺこぱ）えなりかずき（84年＝俳優）尾崎世界観（84年＝クリープハイプ）MOMO（96年＝TWICE）