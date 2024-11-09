Jellyfinは動画や画像、音楽、本などをストリーミングできるコンテンツ管理システムです。Jellyfinを使えば自宅のPCに保存してあるコンテンツを外出先でスマートフォンからいつでもストリーミングできるとのことなので、実際にAndroidクライアントとiOSクライアントでストリーミングを試してみました。Jellyfin - Google Play のアプリhttps://play.google.com/store/apps/details?id=org.jellyfin.mobileJellyfin Mobile on the A