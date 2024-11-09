【ニューヨーク時事】週末８日のニューヨーク株式相場は、米大統領選や連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げといった重要イベントをこなし、材料出尽くし感から小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３８分現在、前日終値比１９．３１ドル高の４万３７４８．６５ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２．３９ポイント高の１万９２８１．８５。