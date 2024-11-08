首都圏などで相次ぐＳＮＳの「闇バイト」を実行役にした強盗事件を巡り、警察庁は８日、闇バイトに応募した人に保護を呼びかける動画を同庁が公開した先月中旬以降、今月７日までの約３週間で、応募者やその家族を保護したケースが全国で４６件に上ったと発表した。「闇バイト」に応募するとどうなるのか。千葉県警が、捜査の過程で判明した指示役側の手口の詳細を公開した。県警捜査１課によると、闇バイトの募集は、Ｘ（旧