米１０年債は４．３２４％付近＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間10:02）（%） 米2年債 4.221（+0.021） 米10年債4.324（-0.002） 米30年債4.516（-0.013） ドイツ2.399（-0.046） 英国4.458（-0.040） カナダ3.196（-0.021） 豪州4.577（-0.060） 日本0.999（0.000） ※米債以外は10年物