【ニューヨーク時事】週末８日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を眺めた円買い・ドル売りが一巡し、１ドル＝１５２円台後半で推移した。午前９時現在は１５２円７０〜８０銭と、前日午後５時比２１銭の円高・ドル安。